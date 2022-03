Expansion : Elmshorner Unternehmen Futterhaus öffnet weitere Märkte in Deutschland

Vom Kreis Pinneberg in die ganze Welt? Das Futterhaus, mit Hauptsitz in Elmshorn, vergrößert seine Unternehmenskette auch 2022 weiter. Franchise macht es möglich.

Elmshorn | Das Futterhaus expandiert weiter: Das Elmshorner Unternehmen hat im Februar drei Märkte in Bergen auf Rügen, Fürstenau in Niedersachsen und Weiden in der Oberpfalz eröffnet. Im Januar machte die Unternehmensgruppe den Start mit einer neuen Stelle in Bremen-Osterholz. Möglich ist diese Ausweitung durch das Franchise-System der Futterhaus-Unternehmen...

