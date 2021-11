Konzert-Karten zu gewinnen : „The Gregorian Voices“ singen in Elmshorner Nikolaikirche

Diese musikalische Mischung ist schon besonders. Die Elmshorner können den A-Cappella-Chor aus der Ukraine am Montag, 22. November, live erleben. Shz.de verlost insgesamt zehn Freikarten.

Elmshorn | Das ist ein ganz besonderes Konzert: Am Montag, 22. November, sind „The Gregorian Voices“ zu Gast in Elmshorn. Um 19.30 Uhr heißt es dann in der Nikolaikirche am Alten Markt „Gregorianik meets Pop – Vom Mittelalter bis heute“. Klassiker der Popmusik neu arrangiert Mit mystischen Klängen möchten die acht Sänger ihr Publikum verzaubern. Kristallkl...

