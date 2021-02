Feuer im Heidmühlenweg : Elmshorn: Frau kommt bei Brand in Einfamilienhaus ums Leben

Das Feuer in dem Einfamilienhaus brach offenbar im Wintergarten aus. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Elmshorn | Bei einem Brand eines Einfamilienhauses ist in Elmshorn (Kreis Pinneberg) am frühen Mittwochmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Als die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn gegen 0.40 Uhr alarmiert wurde und wenig später an der Einsatzstelle am Heidmühlenweg...

