Football-Landesliga : Elmshorn Fighting Pirates fahren als klarer Favorit nach Bredstedt

Nach zwei klaren Heimsiegen hofft der Pirates-Vorsitzende Christian Magunia bei den Bredstedt Riptides auf den nächsten Erfolg. Ob der erste Platz in der Staffel zum Aufstieg genügt, ist unklar.

Elmshorn | Manchmal kommt es auf Kleinigkeiten an: „Erst hieß es, dass ‚der Erste‘ aufsteigen würde – dann war von ‚den Ersten‘ die Rede“, berichtete Christian Magunia, Vorsitzende der Footballer der Elmshorn Fighting Pirates, in Bezug auf die Frage, wie viele Teams aus der Landes- in die Verbandsliga aufsteigen. Klar ist, dass es keine Play-Off-Spiele nach dem ...

