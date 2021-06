Elmshorn : Garagenbrand in der Gärtnerstraße: Feuerwehr muss Dach öffnen

Die Löschversuche des Mieters blieben erfolgslos. Für zwei Stunden musste ein Teilbereich der Gärtnerstraße gesperrt werden.

Elmshorn | Dichter Qualm und Flammen schlugen Dienstagmittag, 8. Juni, aus dem Dach einer kleinen Garagenzeile im hinteren Bereich eines Hauses an der Gärtnerstraße in Elmshorn. Die Garagenfront war in Brand geraten. Das Feuer war im inneren des Gebäudes von unten noch oben hochgebrannt. Guten Nährstoff für das Feuer bot die Holzvertäfelung. „Als die Freiwill...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.