Rauchwolke steigt auf : Schwelbrand bei Dacharbeiten: Elmshorns Wehr verhindert größeres Feuer

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Über eine Drehleiter konnten die Helfer den Brand direkt auf dem Dach bekämpfen.

Elmshorn | Glimpfliches Ende eines Brands in Elmshorn (Kreis Pinneberg): Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt ist am Donnerstag (12. August) um kurz nach 8 Uhr zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in die Niedernmoorstraße gerufen worden. Ein 57 Jahre alter Mann hatte nach ersten Angaben der Polizei einen Schwelbrand bei Dacharbeiten verursacht. Wie Kreisfeuerwehrsp...

