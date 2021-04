Hilfe für Helfer : Lutz Schütte ist Elmshorns neuer Ehrenamtskoordinator

In der Stadt engagieren sich Ehrenamtliche in mehr als 250 Vereinen, Initiativen, Gruppen und Projekten.

Elmshorn | Das ehrenamtliche Engagement der Elmshorner ist groß. In mehr als 250 Vereinen, Initiativen, Selbsthilfegruppen und Projekten bringen sie sich zum Wohle ihrer Mitmenschen ein. Das zivilgesellschaftliche Engagement in der Stadt Elmshorn zu unterstützen und zu fördern, ist Ziel der neu eingerichteten Ehrenamtskoordination in der Stadtverwaltung Elmshorn...

