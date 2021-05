Kanurettung und Landesehrung : Elmshorn: Elsa-Brändström-Schülerin Emilia Bruno „wie eine Heldin“

Die Neuntklässlerin aus Elmshorn hat ein Schulkanu auf Abwegen zurückgeholt und beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen in Schleswig-Holstein bleibenden Eindruck hinterlassen.

Elmshorn | Emilia Bruno steht an der Elsa-Brändström-Schule (EBS) gerade im Fokus. Die Neuntklässlerin hat nicht nur den dritten Platz beim Landesentscheid Schleswig-Holstein des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen belegt, sondern auch ein Schulkanu gerettet. Emilia ist gerade so was wie eine Heldin der EBS. „Emilia ist gerade so was wie eine Heldin der EBS“...

