Sozialplan für 47 Mitarbeiter : Am 28. Februar gehen bei Döllinghareico in Elmshorn die Lichter endgültig aus

Die Beschäftigten des Logistikzentrums wollten vor Weihnachten Klarheit haben. Die Botschaft zum Fest ist ernüchternd. Das Werk wird aufgegeben und geschlossen.

Elmshorn | Döllinghareico: Das war in Elmshorn einst ein prosperierendes Familienunternehmen. Am Fuchsberger Damm wurde Wurst produziert, die in ganz Norddeutschland einen Namen hatte. Die Produkte gibt es immer noch. Doch in Elmshorn wird schon seit 2019 nicht mehr hergestellt. Und Ende Februar gehen in dem Gebäudekomplex die Lichter ganz aus. Das Logistikzentr...

