Elmshorn : Brennendes Auto am Rethfelder Ring – Polizei ermittelt

Ein BMW brannte völlig aus. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Avatar_shz von Daniela Lottmann

20. Januar 2021, 15:30 Uhr

Elmshorn | Auf einem Parkplatz am Rethfelder Ring ist in der Nacht zu Dienstag (19. Januar) ein Auto völlig ausgebrannt. Der in Flammen stehende BMW X 6 wurde laut Polizei gegen 1.21 Uhr gemeldet. Das Fahrzeug war ein paar Tage vorher auf dem Parkplatz abgestellt worden.

Weitere Fahrzeuge beschädigt

Das Fahrzeug brannte völlig aus, ein Übergreifen auf zwei weitere Kleintransporter der Marken VW und Ford konnte von der alarmierten Feuerwehr nicht mehr verhindert werden. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat nun die Ermittlungen aufgenommen und zunächst den BMW beschlagnahmt.

Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung, wenn zum Zeitpunkt des Brandes Beobachtungen gemacht wurden. Wer Hinweise melden möchte, meldet sich unter der Telefonnummer (04121) 8030.