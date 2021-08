Elmshorn : Von Fällung bedrohte Blutbuche soll versetzt werden – für 100.000 Euro

Ende gut, alles gut? Die große Buche an der Schauenburgerstraße sollte dem Stadtumbau zum Opfer fallen. Das scheint nach Protesten von Bürgern abgewendet. An ihrem jetzigen Platz soll sie aber nicht stehen bleiben.

Elmshorn | Die Blutbuche an der Schauenburgerstraße in Elmshorn darf nicht gefällt werden. Diese Forderung vieler Elmshorner Bürger könnte sich erfüllen. Denn die Stadtverwaltung schlägt vor, den mächtigen Baum im Zuge des Stadtumbaus umzusetzen und zwar in Richtung des künftigen Parkbands an der Berliner Straße. Die Kosten für diese Baumrettung würden sich auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.