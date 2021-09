Elmshorn : Bismarckschule bekommt Kletterwand zum 150. Geburtstag

Ein Alleinstellungsmerkmal: Nicht viele Bildungseinrichtungen in Deutschland haben ein solches Gerät. Zwölf Lehrer haben bereits die nötige Ausbildung, auch wenn Klettern zunächst nicht in den Unterricht eingebunden wird.

Elmshorn | Das haben nicht viele Schulen in Deutschland: Die Bismarckschule in Elmshorn hat am Mittwochvormittag eine riesige Kletterwand eingeweiht. Das Gerät war dem Gymnasium zum 150. Geburtstag von der Vereinigung Ehemaliger, Freunde und Förderer versprochen worden, die Umsetzung wurde durch die Corona-Pandemie verzögert. Kletterwand ist ein Leuchtturmpro...

