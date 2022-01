Elmshorn : Auto aufgebrochen – Portemonnaie gestohlen – Täter erwischt

Nur wenige Stunden, nachdem ein Auto in der Lornsenstraße in Elmshorn aufgebrochen und ein Rucksack daraus gestohlen wurde, stellte die Polizei einen 39-Jährigen.

Elmshorn | Glück im Unglück hatten die Insassen eines VW Eos am Sonnabend (22. Januar) in Elmshorn. Sie hatten ihr Auto in der Lornsenstraße geparkt und als sie zum Wagen zurückkamen, stellten sie fest, dass ein Rucksack samt Portemonnaie entwendet worden war. Nur wenige Stunden später konnte die Elmshorner Polizei jedoch einen Tatverdächtigen stellen, der im Be...

