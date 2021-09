Mit über 2 Promille unterwegs : Elmshorn: Aufmerksamer Zeuge meldet betrunkene Autofahrerin

Schon an der Supermarktkasse war dem Zeugen die 53-Jährige aufgefallen. Als sie in ihr Auto stieg, verständigte er die Polizei.

Elmshorn | Ein aufmerksamer Supermarktkunde in Elmshorn hat der Polizei am Dienstag (28. September) gegen 22 Uhr eine Frau gemeldet, die anscheinend erst betrunken eingekauft und anschließend wieder in ihr Auto gestiegen ist. Sie rief die Polizei. Bei einem Atemalkoholtest wurden über zwei Promille festgestellt. Gefahren sein will die 53-Jährige aber nicht. E...

