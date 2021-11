AOK-Laufwunder in SH : Schüler der Elmshorner Astrid-Lindgren-Schule beweisen Ausdauer

Die Grundschüler sind je nach Kondition ohne Pause 15, 30 oder 60 Minuten gelaufen. Gewertet wurde die Leistung der gesamten Schule, denn bei dem Laufwettbewerb stehen Fitness, Ausdauer und Spaß im Vordergrund.

Elmshorn | Die Elmshorner Astrid-Lindgren-Schule gehört neben zwei weiteren Schulen aus dem Kreis Pinneberg zu den lauffreudigsten in ganz Schleswig-Holstein. Das haben die Grundschüler beim AOK-Laufwunder bewiesen und wurden am Montag (15. November) im Kieler Haus des Sports für ihre Leistung ausgezeichnet sowie mit einem Siegerscheck in Höhe von 200 Euro beloh...

