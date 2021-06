Unfallursache noch unbekannt : Elmshorn: 80 Jahre alter Fahrradfahrer schwer am Kopf verletzt

Aus noch unbekannten Gründen war am Montag ein Mann auf der Wittenberger Straße gestürzt. Er kämpft um sein Leben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, sich zu melden.

Avatar_shz von Deborah Dillmann

28. Juni 2021, 17:02 Uhr

Elmshorn | In Elmshorn ist es am Montag (28. Juni) zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 80 Jahre alter Mann aus Bönningstedt war auf der Wittenberger Straße mit seinem Fahrrad gestürzt und hatte sich dabei schwer am Kopf verletzt. Er schwebt in Lebensgefahr. Der Grund für den schlimmen Sturz ist bislang nicht klar. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise. Das teilte Pressesprecher Holger Matzen mit.

Das ist bisher bekannt:

Nach ersten Erkenntnissen war der 80-Jährige gegen 10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh-und Radweg aus Köllner Chaussee kommend in Richtung Kaltenweide unterwegs gewesen. Ohne direkte Fremdeinwirkung soll es dann zu dem Sturz auf Höhe der Einmündung Glasenberg gekommen sein.

Der Rettungsdienst transportierte den schwer verletzten und in Lebensgefahr schwebenden Bönningstedter in ein Krankenhaus. Weitere Informationen zu seinem Zustand sind derzeit nicht bekannt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei stellte das Fahrrad des Mannes sicher und bittet nun um Hinweise von Menschen, die den Sturz beobachtet haben und Aussagen zu der Unfallursache machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Elmshorn unter der Telefonnummer (04121) 8030 entgegen.