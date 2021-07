Unfallursache unbekannt : Elmshorn: 73-Jähriger nach Sturz mit seinem E-Roller schwer verletzt

Der Elmshorner hat sich bei seinem Sturz in der Bahnunterführung im Bauerweg so schwer am Kopf verletzt, dass er in ein Hamburger Krankenhaus geflogen wurde.

Elmshorn | Unfall in der Unterführung: Ein 73 Jahre alter Mann war am Samstag (3. Juli) in Elmshorn schwer mit seinem E-Roller gestürzt und musste in ein Hamburger Krankenhaus geflogen werden. Wie es zu dem Unfall im Bereich der Bahnunterführung im Bauerweg kommen konnte, ist bislang noch unklar. Der Mann befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr. Das teilte P...

