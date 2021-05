Unterschriften gesammelt : Elmshorn: 70 Demonstranten fordern Rettung der imposanten Rotbuche

Bürger prangern einen schweren Planungsfehler an, dem nun die Rotbuche an der Schauenburger Straße zum Opfer fallen soll. Der Solitärbaum ist zirka 80 bis 100 Jahre alt.

Elmshorn | Beate Maack-Krüger hat sich noch schnell aus einem Pappkarton ein Protestplakat gebastelt, bevor sie sich am Sonntagmorgen (30. Mai) auf machte zur Schauenburger Straße in Elmshorn, zur imposanten Rotbuche, die dort steht, zur Rettungsaktion für diesen Solitärbaum vor dem alten Postareal. „Solche Bäume sind wichtig für das Klima in der Stadt und müssen...

