Wirtschaft in Elmshorn : 50 neue Arbeitsplätze im Gewerbehof am Lönsweg entstanden

Drei Unternehmen haben sich auf dem einstigen Gelände des Getränkegroßhändlers Burmeister angesiedelt. Zusätzlich ist Wohnungsbau auf dem 15.000 Quadratmeter großen Areal geplant.

Elmshorn | Auf dem Gelände am Lönsweg in Elmshorn wurde in dem Familienbetrieb Burmeister über Jahrzehnte Coca-Cola abgefüllt. Unter dem Geschäftsführer Karsten Burmeister entstand seit 2007 ein Getränkefachgroßhändler, der an den Standorten Kiel, Lübeck, Kühlungsborn und in der Elmshorner Zentrale bis zu 240 Mitarbeiter beschäftigte. Vergangenheit: Aus dem Getr...

