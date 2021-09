Bußgeld, Punkte und Fahrverbot : Elmshorn: 31-Jähriger rast mit Tempo 107 über die Westerstraße

Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Westerstraße ist der Raser der Polizei ins Netz gegangen. Von 120 Autos waren insgesamt sieben zu schnell.

Elmshorn | Tempo 107 bei erlaubten 50 Stundenkilometern: Die Elmshorner Polizei hatte am Mittwoch (1. September) eine zweistündige Geschwindigkeitskontrolle im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei ging den Beamten ein 31 Jahre alter Mann aus Uetersen ins Netz. Er war mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Ihm drohen nun 280 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Fl...

