Im Zug vergessen : Elmshorn: 18-Jähriger will Tasche mit Drogen bei Polizei abholen

Ein junger Mann ließ seine Tasche im Zug liegen und meldete sie später bei der Polizei als verschwunden. Der besondere Geruch des Fundstücks machte die Beamten in Elmshorn neugierig.

Elmshorn | Dumm gelaufen: Ein junger Mann hat am Sonnabend (5. März) seine Tasche im Zug liegen gelassen. Als er sie bei der Bundespolizei am Elmshorner Bahnhof abholen wollte, erhielt er eine Anzeige. Polizei bemerkt süßlichen Geruch Gegen 21.30 übergab ein Zugbegleiter den Beamten in Elmshorn eine Tasche, die ein Reisender im Regionalexpress von Heide na...

