Elmshorn : Köhnholz: 13-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der Junge übersah laut Polizei an einer Kreuzung den Mercedes eines 79-Jährigen.

Elmshorn | In Elmshorn ist am Freitagnachmittag (11. Juni) in der Straße Köhnholz ein 13-Jähriger auf seinem Fahrrad mit einem Auto kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Der Junge zog sich demnach bei dem Unfall eine leichte Kopfverletzung sowie eine „erhebliche Wunde am Bein“ zu, so die Polizei. Radler ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.