Autorin in Klein Nordende : Fortsetzung der Elbkrimi-Reihe: Nicole Wollschlaeger liest im Töverhuus

Die Autorin und Schauspielerin aus Pinneberg stellt ihren neuesten Roman „Elbtier“ am Freitag, 11. Februar, um 20 Uhr in der Gemeinde vor.

Klein Nordende | „Elbtier“ ist der neueste und mittlerweile sechste Teil der ELBKrimireihe der Pinneberger Autorin Nicole Wollschlaeger. Mit dem Buch „Elbschuld“ begann die Krimireihe, die in der Holsteinischen Marsch spielt und sich vor allem um den Hauptkommissar Philip Goldberg dreht. Am Freitag, 11. Februar, kommt Wollschlaeger ins Töverhuus in Klein Nordende, um ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.