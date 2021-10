November-Programm : Eine Hommage an Udo Jürgens im Stadttheater Elmshorn

„Ich war noch niemals in New York“, „Griechischer Wein“ und „Aber bitte mit Sahne“: Darsteller um Christian Mädler und Gudrun Schade bringen die Songs und Duette des großen Künstlers nach Elmshorn.

Elmshorn | Udo Jürgens ist unvergessen. Wie kaum ein anderer schaffte er es, Schlager und Chanson, Leichtigkeit und Tiefgang, Unterhaltung und Anspruch miteinander zu verbinden. Das Stadttheater holt in seinem November-Programm „Ich war noch niemals in New York“, „Griechischer Wein“ und „Aber bitte mit Sahne“ nach Elmshorn. Am Mittwoch, 24. November, spielt dort...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.