Sachschaden über 10.000 Euro : Einbrüche und Brandstiftung in Elmshorner Kleingartenverein

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Gartenlaube schnell unter Kontrolle bringen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Elmshorn | Unbekannte haben am Wochenende ihr Unwesen in einem Elmshorner Kleingartenverein getrieben. Wie Polizeipressesprecher Lars Brockmann am Mittwoch (26. Januar) mitteilte, ist Brandstiftung die Ursache für das Feuer einer Laube im Kleingartengelände am Holzweg. Eine Spaziergängerin hatte den Brand am Samstagmorgen (22. Januar) gegen 7.30 Uhr bemerkt und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.