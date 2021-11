Anwohner schlägt Alarm : Einbruchsversuch in Elmshorner Gaststätte: Polizei nimmt Jugendliche fest

Die Täter sind laut Polizei 16, 17 und 18 Jahre alt und kommen aus Elmshorn.

Elmshorn | Die Elmshorner Polizei hat drei Jugendliche festgenommen, die in eine Gaststätte in der Peterstraße einbrechen wollten. Laut Polizei schlug ein Zeuge am Samstag (13. November) um 3.45 Uhr über Notruf Alarm, weil gleich mehrere Personen versuchten, sich Zugang zu der verschlossenen Gaststätte zu verschaffen. Täter sind 16, 17 und 18 Jahre alt Die...

