Einbruch in Kita : Spaziergängerin findet in Elmshorn Diebesgut am Straßenrand

Die Täter brachen in die Einrichtung am Memeler Weg ein und durchsuchten den Bürotrakt.

Elmshorn | Da half der Zufall mit. Eine 58 Jahre alte Spaziergängerin hat laut Polizei am Sonnabend (25. September) um 7.14 Uhr im Philosophenweg in Elmshorn im Bereich der Unterführung der Wittenberger Straße am Straßenrand Diebesgut gefunden. Die alarmierte Polizei konnte durch Sichtung von Papieren, Rückschlüsse auf den Tatort ziehen. Nach bisherigen Erkenntn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.