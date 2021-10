Versuchter Einbruch : Unbekannte richten großen Schaden an Einfamilienhaus in Kollmar an

Der oder die Täter wollten in ein Haus in der Straße Steindamm einsteigen. Die Terrassentür und ein Fenster wurden jedoch zu einem unüberwindbaren Hindernis.

Avatar_shz von Cindy Ahrens

04. Oktober 2021, 16:17 Uhr

Kollmar | Unbekannte haben am Wochenende (1. bis 3. Oktober) versucht, in ein Einfamilienhaus im Steindamm in Kollmar einzubrechen. Sie versuchten vergeblich, sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus zu verschaffen und richteten dabei einen großen Sachschaden an. Das teilt die Polizei am Montag (4. Oktober) mit.

Einbrecher scheitern an Terassentür

Der Vorfall muss sich zwischen 7.20 Uhr am Freitag und 15.15 Uhr am Sonntag ereignet haben. Die Einbrecher versuchten, sich an der doppelflügeligen Terrassentür und an einem zweiteiligen Fenster zu schaffen, scheiterten jedoch an der massiven Bauweise von Fenster und Tür. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 5.000 Euro.

Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter Telefon 04821 / 6020 melden.