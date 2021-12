Übers Fenster eingestiegen : Einbrecher erbeuten in Sommerland Schmuck und Bargeld

Die Unbekannten sind über ein Fenster in das Haus gelangt und später mit ihrer Beute durch die Terassentür geflüchtet. Sie haben einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro hinterlassen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

