Ehemaliges Kino in Elmshorn : Konzerte, Disco, Jazzclub: „Apollo“ wird zum neuen Kulturzentrum

Seit Jahren stand das Gebäude in der Königstraße leer. Der Elmshorner Fiete Stamer will dem Komplex wieder leben einhauen und hat so einiges vor – trotz Abrissplänen.

Elmshorn | Das ist ein echter Paukenschlag: Das Apollo in der Königstraße wird zum neuen Kulturzentrum in Elmshorn. Fiete Stamer (46) holt das einstige Kino aus dem Dornröschenschlaf. „Anfang Juni wollen wir eröffnen“, sagt der Veranstaltungsfachwirt, der in den vergangenen 14 Jahren als Betriebsleiter in der Hamburger Markthalle gearbeitet hat. Mit dem Apollo s...

