Nur noch wenige Startplätze : ESC Klein Nordende lädt zum 4. Sparkassen-Sommer-Eisstockturnier

Vom 23. bis 28. August 2021 findet in Klein Nordende das größte Sommer-Eisstockturnier Norddeutschlands statt. Noch sind Startplätze zu haben.

Klein Nordende | Zum 4. Sparkassen-Sommer-Eisstockturnier werden auf der Stockbahn des ESC Klein Nordende bis zu 40 Mannschaften an den Start gehen. In der Schulstraße 30 in Klein Nordende findet somit vom 23. bis 28. August 2021 das größte Sommer-Eisstockturnier Norddeutschlands statt. Mannschaften à 4 Personen „Da noch einige Reststartplätze frei sind, können ...

