Bouldern, Parcours, Turnen : EMTV schafft neues Sportzentrum in der „Sportlife“-Anlage – für ganz Elmshorn

Der Verein will in den kommenden zwei Jahren 270.000 Euro investieren. Die Flächen für die zum Teil ganz neuen Sportangebote werden an der Hamburger Straße langfristig angemietet.

Elmshorn | Das ist ein großer Wurf für den Elmshorner MTV und für die ganze Stadt Elmshorn. Der Sportverein mietet 3350 Quadratmeter große Flächen in der Sportanlage „Sportlife“ an der Hamburger Straße an. Hier soll ein neues Sportzentrum entstehen – für die Trendsportarten Bouldern und Parcours. Ein Leistungszentrum für Turnen und eine Bewegungslandschaft für K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.