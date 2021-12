Aufmerksamer Zeuge in Elmshorn : E-Bikes vor Nikolaikirche gestohlen – Polizei stellt schnell den Täter

Während die Besitzer in der Messe waren, spielte sich draußen ein kleiner Krimi ab: Ihr E-Bikes wurden gestohlen, die Polizei hat nach den Tätern gefahndet und die Räder schließlich wieder zurückgebracht.

Elmshorn | Ein aufmerksamer Zeuge hat zwei Kirchengängern am Sonntag (26. Dezember) ein kleines Weihnachtswunder in Elmshorn beschert. Während ein Ehepaar nämlich in der St. Nikolai Kirche am Alten Markt war, hatten sich zwei Langfinger an dessen E-Bikes zu schaffen gemacht. Ein Zeuge informierte die Polizei und die Täter konnten gestellt werden. Am Ende der Mes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.