Duplex in Elmshorn : Disco ist dicht: Jimmy Krasniqi gibt auf und geht nach Hamburg

Der gesamte Gebäudekomplex an der Kurt-Wagener-Straße wurde verkauf. Der neue Eigentümer hat das Mietverhältnis mit dem Disco-Betreiber aufgelöst. Grund dafür ist auch die Gewalt-Eskalation in den vergangenen Monaten.

Elmshorn | Eine Diskothek als Ort der Gewalt: Damit ist nun Schluss. Die Diskothek Duplex an der Kurt-Wagener-Straße in Elmshorn ist geschlossen – und macht auch nicht mehr auf. Das bestätigt Duplex-Chef Jimmy Krasniqi. „Ich gehe mit dem Duplex nach Hamburg, wahrscheinlich auf die Reeperbahn.“ Krasniqi, den alle nur Jimmy nennen, gibt in Elmshorn auf. Der Grund?...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.