Elf Streifenwagen zum Duplex : Polizei verhindert Massenschlägerei vor Elmshorner Diskothek

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (9. auf 10. Oktober) alarmierten Zeugen die Polizei, da sich eine Massenschlägerei vor der Disco anbahnte.

Elmshorn | Erneut musste die Polizei am vergangenen Wochenende zur Disco Duplex in Elmshorn ausrücken. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, da sich eine Massenschlägerei anzubahnen drohte. Das teilt die Polizei am Montag (11. Oktober) mit. Demnach rückten 11 Streifenwagen in die Kurt-Wagener-Straße aus, nachdem Zeugen gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen von bis zu 3...

