Volleyball-Regionalliga : Duell um den Titel: VG Elmshorn empfängt Eimsbütteler TV II

Am Sonnabend (26. März) empfangen die Elmshornerinnen den Tabellenzweiten ETV II in der Boje-C.-Steffen-Halle. Es geht um alles oder nichts – der Sieger darf in die 3. Liga Nord aufsteigen. 2G+-Regel für Zuschauer.

Elmshorn | Es ist ein Endspiel, das diesen Namen auch verdient hat. In der Aufstiegsrunde der Volleyball-Regionalliga Nord empfängt Tabellenführer VG Elmshorn am Sonnabend (26. März) um 15 Uhr in der Boje-C.-Steffen-Halle den punktgleichen Zweiten Eimsbütteler TV II. Der Sieger des Duells besitzt das Aufstiegsrecht für die 3. Liga Nord. „Mehr Spannung geht nicht...

