Zeugin alarmiert Bundespolizei : Drogen auf Elmshorner Bahnhofstoilette: Polizei stellt zwei Frauen

Die Beamten stellten unter anderem Marihuana und Heroin bei den beiden 38 und 43 Jahre alten Frauen sicher. Eine von ihnen wurde bereits wegen Körperverletzung gesucht.

Elmshorn | Mit Drogen auf dem WC erwischt: So hatte eine aufmerksame Passantin am Donnerstag (7. Oktober) zwei Frauen in der Damentoilette am Elmshorner Bahnhof entdeckt und den Vorfall bei der Wache der Bundespolizei gemeldet. Wie sich später herausstellte, wurde eine von ihnen bereits in anderer Sache gesucht. Das teilte Polizeipressesprecher Jürgen Henningsen...

