Ex-Krankenhaus-Direktor tot : Abschied von Dr. Armin Bauermeister: „Mit vollem Herzen Elmshorner“

Bauermeister war maßgeblich an den Planungen des Krankenhauses beteiligt. Auch privat war er stark engagiert.

Elmshorn | Liebenswert, engagiert und oft ein schmitztes Lächeln auf den Lippen, so haben viele Elmshorner Dr. Armin Bauermeister in Erinnerung. Nach einem langen und erfüllten Leben ist der ehemalige Ärztliche Direktor des Elmshorner Krankenhauses am 21. April 2021 im Alter von 94 Jahren verstorben. Es war ein Umweg, den Dr. Armin Bauermeister gehen musste, ...

