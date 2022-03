Geschirr, Tische und Geräte : Dorfgemeinschaftshaus in Seester wird neu ausgestattet

Nach acht Jahren Nutzung weist das Inventar deutliche Gebrauchsspuren auf. Dank einer Spende wurde die Ausstattung nun erneuert.

Seester | Seit seiner Einweihung im November 2014 hat sich das Dorfgemeinschaftshaus am Schulsteig zum sozialen und kulturellen Mittelpunkt der Gemeinde Seester entwickelt. Nicht nur der Gemeinderat und seine Ausschüsse tagen hier, auch die Vereine und Verbände nutzen das Haus regelmäßig. So mancher private Geburtstag, manche Konfirmation und Hochzeit wurden hi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.