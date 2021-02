Abschied nach acht Jahren : Gute Seele geht: Dörte Lippold gibt Leitung der Tafel Elmshorn ab

Die 70-Jährige will auch weiterhin aktiv und ansprechbar bleiben, aber die Leitung wurde ihr zu viel.

Elmshorn | Fast acht Jahre lang hat Dörte Lippold die Tafel Elmshorn geleitet – ehrenamtlich. Am vergangenen Sonntag (31. Januar) hat sich die 70-Jährige nun in den „nicht mehr ganz so aktiven Ruhestand“ zurückgezogen, wie sie sagt. Die Tafelarbeit sei seit der Fl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.