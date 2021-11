„Vom Fischer und seiner Frau“ : Weihnachtsmärchen: Dittchenbühne Elmshorn nimmt Tradition wieder auf

Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr, kann die Laienbühne in diesem Winter endlich wieder ein Weihnachtsmärchen auf die Bühne bringen. Aufgeführt wird das Grimm-Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“.

Elmshorn | An der Elmshorner Dittchenbühne nimmt die Weihnachtsmärchen-Tradition nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr endlich wieder ihren Lauf. Seit über 30 Jahren gehört die Aufführung fest zum Repertoire der Laienbühne und hat bisher in jedem Winter zahlreiche Eltern mit ihren Kindern zu den häufig ausverkauften Vorstellungen gezogen. In diesem...

