Disco in Elmshorn : Mit 2G-Regel: So laufen Partys im Lights nach 1,5 Jahren Corona-Pause

Das hat den Partygängern gefehlt: Am Wochenende in der Disco feiern. Nach anderthalb Jahren Pandemie-Pause geht des wieder – ein Besuch in der Elmshorner Diskothek Lights. Es gilt die 2G-Regel.

Elmshorn | Bunte Lichter zucken über ein wogendes Meer von Köpfen und Leibern, Hände werden in die Höhe gereckt, Refrains mitgesungen. Feierstimmung um Mitternacht: Disco – das gibt’s jetzt wieder. Und viele ausgehungerte Partygänger gehen hin ins Elmshorner Lights. Wie war’s denn anderthalb Jahre lang ohne? Wendy Rehder macht die Geste des Halsabschneidens. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.