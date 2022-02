Ruderergometer-Meisterschaften : Digitaler Vergleich: Elmshorner RC zweimal unter den ersten Zehn

Die Sportler des hiesigen Ruderclubs waren aus dem eigenen Bootshaus virtuell mit der bundesweiten Konkurrenz vernetzt. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen.

Elmshorn | Auf dem Ergometer im Internet. Das Bootshaus des Elmshorner Ruderclubs war am Sonntag (20. Februar) erneut einer der Schauplätze für die Deutschen Ruderergometer-Meisterschaften. Nach 2021 wurden die bundesweiten Titelkämpfe zum zweiten Mal in Folge in digitaler Form ausgetragen – und der ERC war gleich viermal vertreten. Deutsche Meisterschaften 2...

