Diebstahl in Elmshorn : Unbekannter schlägt Autofenster ein – Kinder sitzen auf der Rückbank

Nachdem eine Mutter ihr Auto neben einer Kita parkt, wirft ein schwarz gekleideter Mann mit einem Stein das Beifahrerfenster ein und stiehlt ein Portemonnaie. Die Kinder auf der Rückbank müssen hilflos zusehen.

Avatar_shz von Cindy Ahrens

05. Oktober 2021, 16:10 Uhr

Elmshorn | Ein Unbekannter hat in Elmshorn am Montag (4. Oktober) die Scheibe eines Autos in der Memeler Straße eingeschlagen und eine Geldbörse gestohlen. Das teilt die Polizei am Dienstag (5. Oktober) mit.

Mutter verlässt nur kurz das Auto

Demnach hatte die 40-jährige Fahrerin ihr Auto um 16.27 Uhr auf dem Parkplatz neben der Kita geparkt und verließ ihr Auto für eine kurze Zeit. Auf der Rückbank saßen ihre beiden Kinder, auf dem Beifahrersitz lag die Handtasche der Frau.

Die beiden Vorschulkinder mussten miterleben, wie ein Mann die Scheibe der Beifahrertür mit einem Stein einschlug, die Handtasche der Mutter öffnete und das Portemonnaie stahl. Dann flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Thomas Kirche/Breslauer Straße. Er war zwischen 30 und 40 Jahren alt, hatte dunkle Haare und einen Dreitagebart. Außerdem war der Mann schwarz gekleidet und hatte einen Nike-Rucksack bei sich.

Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter Telefon (04121) 8030 melden.