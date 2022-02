Diebstahl-Serie : „Profi am Werk“: Taschendieb stielt erneut Geldbörse in Horst

Bei Aldi in Horst hat offenbar ein und derselbe Taschendieb in den vergangenen Wochen wiederholt zugeschlagen. Der jüngste Fall ereignete sich am Mittwoch. Die Polizei geht von einem Profi aus.

Horst | Wenn das Portemonnaie in der verschlossenen Jackentasche verstaut ist, ist es sicher aufgehoben – möchte man meinen. Denn für einen Taschendieb in Horst, ist das kein Hindernis. Bereits zum vierten Mal seit Mitte Januar hat der Dieb bei Aldi im Horster Viereck zugeschlagen. Das teilt die Polizeidirektion Itzehoe mit. Am Mittwoch (16. Februar) gegen 10...

