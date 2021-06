Kostenlos für Kinder : Spielen und toben: Elmshorner MobS ist wieder da

Den großen MobS-Bus hat die Stadt in Rente geschickt. Nun ist das Team mit einem kleineren Bus unterwegs und lädt Elmshorner Kinder zum Spielen ein. Nächste Station bis Mitte Juli: die Hartzsche Wiese.

Elmshorn | Es ist vorerst nur eine Zwischenlösung. Aber dank eines Leihbusses ist die Mobile Spielplatzbetreuung (MobS) zurück im Einsatz. Nach Stippvisiten in der Elbinger Straße und in der Holunderstraße bietet das Team Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Elmshorn in der ersten Hälfte der Sommerferien das Mobs-Programm auf der Hartzschen Wiese im Liether Wald a...

