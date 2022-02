shz-Gartenschule : Die Zaubernuss vertreibt mit ihren bunten Blüten das Wintergrau

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

12. Februar 2022, 11:00 Uhr

Elmshorn | Auch wenn es draußen noch kalt ist, mit der richtigen Auswahl an Gehölzen können Sie sich schon jetzt über die ersten Blütenschönheiten freuen. In dieser Gartenschule möchten wir Ihnen ein besonders schönes, frühblühendes Gehölz vorstellen, dass das letzte Wintergrau vertreibt und schon jetzt zauberhafte Blüten zeigt.

Kühle Temperaturen können ihr nichts anhaben

Die Zaubernuss (Hamamelis) regiert als Königin unter den winterblühenden Gehölzen. Wie edle Broschen sitzen die sternartigen Blüten in Gelb, Rot oder Orange an den jungen Trieben. Kühle Temperaturen können den hübschen Blüten nichts anhaben. So rollen sich beispielsweise die Blütenblätter bei strengem Frost zusammen und entfalten sich wieder, sobald es wieder wärmer wird.

Ideal ist ein Standort in der Nähe der Haustür, denn die Zaubernuss verströmt einen verführerischen Frühlingsduft, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Den Standort liebt die Zaubernuss sonnig bis halbschattig und der Boden sollte gut durchlässig sein. Sehr schön wirkt die Zaubernuss vor einem farblich ruhigen Hintergrund wie zum Beispiel einer Hauswand. Den Boden sollten Sie nicht austrocknen lassen, es ist deshalb hilfreich, die Pflanzscheibe mit Rindenmulch abzudecken.

Auch im Herbst eine schöne Färbung

Eine sehr schöne Sorte ist Hamamelis „Arnold Promise“. Wie bei allen Zaubernuss-Sorten halten sich die gelben Blüten sehr lange und entwickeln sich zu dichten Büscheln. Je kälter es ist, umso länger halten sich die herrlich gelben Blütenblätter, die sternförmig um einen rötlich-grünen Kelch angeordnet sind. „Arnold Promise“ erreicht eine Höhe von ungefähr 200 Zentimetern. Und auch im Herbst macht diese sommergrüne Zaubernuss eine gute Figur in Ihrem Garten, denn dann zeigt sie ihre besonders schöne Herbstfärbung.

„Aphrodite“ trägt leuchtend orangefarbene Blüten

Die Sorte „Aphrodite“ ist eine weniger bekannte Sorte, die durch ihre leuchtend orangefarbenen Blüten aber einen besonderen Reiz hat. Die Blütenblätter haben einen besonderen Farbverlauf von Dunkelorange zu Hellorange und die Blüten stehen zu vielen Büscheln zusammen. Im Herbst bietet diese Zaubernuss einen weiteren Höhepunkt: Dann sorgt sie im Garten mit ihrer bronzenen bis dunkelrote Herbstfärbung für ein weiteres Farbspektakel. Übrigens: Diese Sorte wird 100 bis 150 Zentimeter breit und passt sehr gut auch in kleinere Gärten.

Ein wunderschönes winterblühendes Gehölz ist die „Winter – Duft – Heckenkirsche“ (Lonicera x purpursii). Dieses Gehölz ist leider sehr wenig bekannt. Sie bevorzugt einen halbschattigen Standort und ist gegenüber dem Boden anspruchslos. Die reizenden kleinen weißen Blüten blühen von Dezember bis in den März hinein und verströmen einen bezaubernden Duft. So schön ist Winter!

