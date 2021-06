Zeugen gesucht : Unbekannte beschädigen Fahrräder auf Schulhof in Horst

Bislang gibt es noch wenig Hinweise auf die Verursacher der Schäden. Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe.

Avatar_shz von Daniela Lottmann

25. Juni 2021, 14:30 Uhr

Horst | Einen Fall von Vandalismus meldet die Polizei in Horst. Am Donnerstag, 24. Juni, haben Unbekannte auf dem Schulhof einer Horster Schule ihr Unwesen getrieben. Die Täter beschädigten Fahrräder und stahlen Ventile.

Tatort Schulhof

Im Zeitraum von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr begaben sich die Täter auf das Gelände der Grundschule in der Schulstraße. An den Fahrradständern an der Sporthalle waren mehrere Fahrräder abgestellt. An acht Zweirädern entfernten die Unbekannten die Ventile oder richteten sonstige Schäden an.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise auf die Täter gebe es bislang keine, meldet die Pressestelle der Polizeidirektion Itzehoe. Die Beamten bitten deshalb alle Bürger, die zum angegebenen Zeitpunkt in der Nähe des Tatortes etwas Ungewöhnliches bemerkt haben, um Meldung bei der Polizei. Zeugen melden sich bei der Polizei in Horst unter Telefon (04126) 6299930.