Elmshorn und Kölln-Reisiek : Glasfaserausbau der Stadtwerke Elmshorn: Vor dem Zeitplan

Etwa 5.000 Privathaushalte und Unternehmen erhalten in diesem Jahr Zugang zum Glasfasernetz in Elmshorn. Kölln-Reisiek wird Ende des Jahres nahezu voll erschlossen.

Elmshorn/Kölln-Reisiek | Deutlich über 5.000 Privathaushalte und Unternehmen erhalten auch in diesem Jahr Zugang zum Glasfasernetz der Stadtwerke Elmshorn. „Wir befinden uns aktuell mitten in unserer Ausbauphase und erfreulicherweise sind wir sogar vor unserem Zeitplan, so dass wir weitere Straßen, wie etwa die Burdiekstraße, vorziehen können“, so Stephan Behrens, Sachgebiets...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.