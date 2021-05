Mobiler Einsatzwagen : In Elmshorn kommt die Kirche jetzt auch zu den Menschen

Die Kirchengemeinde zum „Guten Hirten“ hat 20.000 Euro in die mobile Schäferwagenkirche investiert.

Elmshorn | Wenn die Menschen nicht mehr so zahlreich in die Kirchen strömen, dann kommt die Kirche halt zu den Menschen. Der Elmshorner Kirchengemeinde „Zum Guten Hirten“ steht dafür jetzt eine kleine, mobile Schäferwagenkirche zur Verfügung. In ihrem Innenraum bietet sie Platz für 10 Personen. Bei gutem Wetter kann sie auch als Altarwagen im Mittelpunkt für Ope...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.